ದಾನ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ: ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು</strong>: 'ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಪಕಾರದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವನು ದೇವರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರಾದರು' ಎಂದು ಇಂಚಲದ ಸಾಧು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡೇರಾಯನಹಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 32ನೇ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ತು, ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಶಿವಾನಂದಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 86ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು. ಅಂತವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹದಡಿಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿಮಠದ ಮುರುಳಿಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಸಭಾಪತಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರು ನಾಗರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಂಪಿ ಹೇಮಕೂಟ ವಿದ್ಯಾನಂದಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಡಿಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಂಚಲದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಡಗಿನಾಳದ ಮಲ್ಲೇಶ ಶರಣರು, ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗಾಳೇಶ್ವರಮಠ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಸವ ಸೇವಾಲಾಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಬೀರಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಶಿಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವೇದಾಂತ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಕಾಶ ಚನ್ನಗೌಡ್ರ, ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ, ಜನಾರ್ಧನ ಕಡೂರ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹೆಡಿಯಾಲ, ಶಿವಣ್ಣ ಬಣಕಾರ, ಅರುಣಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಡಾಕೇಶ ಲಮಾಣಿ, ನಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>