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ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯೂ ಕಾರಣ: ಡಾ. ಗೌತಮ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 13:17 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 13:17 IST
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ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್‌.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಎ. (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ)

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್‌.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಎ. (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ)

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