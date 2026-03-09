ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಹಂಸಭಾವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ

<p><strong>ಹಿರೇಕೆರೂರ:</strong> ಹಂಸಭಾವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನರ್ಸಗಳೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಾಠೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಣದದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಂಸಭಾವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊರತೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣಜಿ, ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ, ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಗಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಕೊಪ್ಪ, ಯೋಗಿಕೋಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಬಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ಯೋಸುಫ ಸೈಕಲಗಾರ, ದೇವರಾಜ ಇಳೀಗೆರ, ದಾದಾಪೀರ ಮಲ್ಲಾಡದ, ಗೀತಾಬಾಯಿ ಲಮಾಣಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>