ದೂದಿಹಳ್ಳಿ: ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರನಗೌಡ ಕೊಡಮಗ್ಗಿ ಅವರ ಜಮೀನು ಬದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೆಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೂಳೆತ್ತುವಾಗ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ದೊರೆತಿದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪುರಾತನ ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಚಾಮರಾಜ ಕಮ್ಮಾರ, ಇತಿಹಾಸ ಆಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಟರಾಜ ಕೆ.ವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸಣ್ಣ ಬಣಕಾರ, ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕಾಯಕದ, ವೀರನಗೌಡ ಕೊಡಮಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>