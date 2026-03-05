ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ: ಶಾಸಕ ಪಠಾಣ

<p><strong>ಶಿಗ್ಗಾವಿ:</strong> ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಪುರ್ವಜರು ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಅಹ್ಮದಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>₹17 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಡ್ಡದ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಕದಾಸರ ಆರಾಧ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ ಗುಡ್ಡದ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ, ದ್ವಾರಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವಿನೋದ ಅಸೂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಪಠಾಣ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ ಕೆಂಚಮ್ಮನವರ, ಗುರು ಕೆಂಡದಮಠ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಜಲದಿ, ಫಕ್ಕಿರೇಶ ಮಲ್ಲಣ್ಣನವರ, ಕೊಟ್ರೇಶ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಗಣೇಶ ಕರಕಮ್ಮನವರ, ಶಂಭಣ್ಣ ಆಜೂರ, ಷಣ್ಮುಖ ಕಾಳಣ್ಣವರ, ಸೋಮು ಕುರಿ, ಭರ್ಮಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಈರಪ್ಪ ಕೆಂಚಮ್ಮನವರ, ಪಿ.ಎಂ. ಸತ್ಯಪ್ಪನವರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>