ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ವಿಷಪೂರಿತ ಮೇವು ತಿಂದು 14 ಎಮ್ಮೆ ಸಾವು

<p><strong>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ (ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಮೇವು ತಿಂದು 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ ಸಾಂತ್ವನ: ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ ರೈತನಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನನಗೆ ಇರುವುದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮಿನು ಮಾತ್ರ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯ 30ರಿಂದ 40 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಮೇಯುಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮೇಯ್ದಿವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಮೇವು ತಿಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಯಾಚಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>