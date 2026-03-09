ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಅದ್ದೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ 

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು</strong>: ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ನಗರದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕುರುಬಗೇರಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ವಾಲಿಯವರ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪುರುಷರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪುರುಷರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಡಿವೈಡರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಮಾನುಗಳು, ಭಗವಾಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಜೈ-ಶ್ರೀರಾಮ, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ, ಜೈ ಹನುಮಾನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಜಾಂಜ್, ಹಲಗೆ ನಾದ, ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಆಂಜನೇಯನ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆ, ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಅಟವಾಳಗಿ ಸಹೋದರರ ಸಮಾಳ, ವೀರಗಾಸೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಭಗತ್ಸಿಂಗ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ, ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಣೇಗಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ರೇವಣಕರ್, ಗಿರೀಶ ಮಜ್ಜಗಿ, ಸಂದೀಪ ಕುರಡೇಕರ, ವಿನಯಗೌಡ್ರ ಬಾಳನಗೌಡ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ, ಯುವರಾಜ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ವಿನಾಯಕ ಜೋಶಿ, ಚೋಳಪ್ಪ ಕಸವಾಳ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಾಕೋಳ, ರೂಪಾ ಪವಾರ, ಚೇತನಾ ಮುಂಡಾಸದ, ಕೆ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಾಮಣ್ಣ ಕಾಕಿ, ರಮೇಶ ಗುತ್ತಲ, ವಿರೇಶ ಹೆದ್ದೇರಿ, ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಣೇಗಾರ, ಮಂಜುಳಾ ಹತ್ತಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾವನೂರ, ಶೃತಿ ಬಗಾಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಕಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅತಡಕರ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮಮತಾ ಜಾಧವ, ವಸಂತ ಪೂಜಾರ, ಜಗದೀಶ ಎಲಿಗಾರ, ಗೀತಾ ಜಂಬಗಿ, ಸಂತೋಷ ಬಗಾಡೆ, ಸಂತೋಷ ತೆವರಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಹೊಸಮನಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಬೂದನೂರ, ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ ಎಮ್ಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಟಿ ,ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ ವದಗಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>