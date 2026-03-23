ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ: ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: 'ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ, ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯುದ್ಧ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದರು.</p><p>'ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು, ಕೇವಲ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>