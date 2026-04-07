ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತ; ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ

ಗುತ್ತಲ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡ ಹಾಗೂ ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜೀವನಾಡಿ. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಗೋಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ನೀರು ಬಳಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 50 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳು (ಮೀನು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>