ಹಾವೇರಿ: ಗುತ್ತಲಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ದೂಳಿನ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ಗುತ್ತಲ:</strong> ಗದಗ-ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ದೂಳಿನ ಸ್ವಾಗತ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಯ್ದು ಹೊಗುವ ಗದಗ-ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 100 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಎಳುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ವೃತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗನಿಂದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಹೊಗುವ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೊಗುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಧೂಳಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಪಘಾತ ಸಂಬವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>