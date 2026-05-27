‘ಜಮೀನು ಕಬ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 29ರಂದು’

ಹಾನಗಲ್: ಜಮೀನು ಉತಾರದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ನಮೂದು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ರೈತರ ತಲಾ 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಕಬ್ಜಾ ಪಡೆದವರ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಮೇ 29ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘ, ಹಸಿರು ಸೇನೆ (ಚೂನಪ್ಪ ಪೊಜೇರಿ ಬಣ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೋಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ರೈತ 10 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಕಬ್ಜಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 1960ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಬಂದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಜಮೀನು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಣ್ಣನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-22-741673241