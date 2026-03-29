ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಹಾನಗಲ್: ಇಲ್ಲಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಡೆ ಮೌನತಪಸ್ವಿ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಡೆ-ಬಂಕಸಾಣ ಹಿರೇಮಠದ ಘನಬಸವ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದ ಹಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಮಧುಮತಿ ಪೂಜಾರ ದಂಪತಿ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ತಾಣಗಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ಮಧುಮತಿ ಪೂಜಾರ ದಂಪತಿ, ರವಿಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ, ಆದರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ ದಾಸರ, ರಾಜೇಶ ತಿರುಮಲೆ, ಬಸಣ್ಣ ಉತ್ತಂಗಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ದಾಸರ, ಎನ್.ಎಫ್.ಕಮ್ಮಾರ, ಶಂಭು ಹೇಮಗಿರಿಮಠ, ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ, ನೀಲಮ್ಮ ಉದಾಸಿ, ಶಿವಗಂಗಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ, ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟರ, ಶೋಭಾ ಉಗ್ರಣ್ಣನವರ, ಮಮತಾ ಆರೆಗೊಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>