ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ: ಜೇನು ಹುಳು ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನರು

<p>ಹಾನಗಲ್: ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಜೇನು ಹುಳು ಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಾರಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ. ಕೆಲವು ವಕೀಲರು ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಏಕಾಎಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ದಾಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಮುಂದು ವರೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹುಳು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಅಖಿಲೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೇನು ಹುಳು ದಾಳಿಯಿಂದ 23 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನು ನೊಣ ಕಚ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-22-13553724</p>