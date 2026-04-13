ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹30 ಲಕ್ಷ ಕಳವು

ಹಾನಗಲ್ (ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ₹30 ಲಕ್ಷ ಕಳವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಶಿರಸಿಯ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ರಹೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಗಾರ ಅವರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಶಿರಸಿ-ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಲಾಗಿದೆ.

ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೈ ಮತ್ತು ಹಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ರಹೀಮ್ ಆಡೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ