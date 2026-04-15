ಗಟ್ಟಿ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ದೇಶ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರೇಣುಕಾ

ಹಾನಗಲ್: 'ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಿಕ್ಕ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ಹರಿಕಾರ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಳ್ಳೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸಮಾನ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂ.ಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೇತ್ರಾ ಹರಿಜನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬೋವಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಕುಮಾರಿ ಗಂಗಾ ಹರಿಜನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕುರಿತ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಳು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥ ಗವಾಣಿಕರ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಿರೀಶ ರಡ್ಡೇರ, ಜಿ.ಬಿ.ಹಿರೇಮಠ, ವೈ.ಕೆ.ಜಗದೀಶ, ಎಸ್.ಆನಂದ, ಆರ್.ವಿ.ಚಿನ್ನೀಕಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಹಳಬಣ್ಣನವರ, ಗಣ್ಯರಾದ ಉಮೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಳೇರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಣನಕೊಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಂಬಿಗೇರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ ಅವರು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದು ಗೌರಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನದವರೆಗೆ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-22-302539408</p>