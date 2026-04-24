ದರ್ಗಾ ನಿರ್ಮಾಣ: ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಹಬೂಬಿಯಾ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಾಳಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೆಳಗಾಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 17.13 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮುಖ್ತುಂ ಶಾವಲಿ ದರ್ಗಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ತುಂ ಶಾವಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಮಂಜೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೆಹಬೂಬಿಯಾ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ. ಮಿಠಾಯಿಗಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ. ಚೌಧರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಕೆ. ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುತ್ತೆವಾಲೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಚ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಹ್ಮದ್ಜಾಫರ್ ಸವಣೂರ, ಹಜರತ್ಅಲಿ ಕಳಸದ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ, ನೂರ್ಅಹ್ಮದ್ ಯಲಿಗಾರ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಬಂಕಾಪೂರ, ಖ್ವಾಜಾಮೊದ್ಧೀನ್ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ, ಜಾವೀದ್ ಯಲಿಗಾರ, ಮೆಹಬೂಬಲಿ ಹುದ್ದಾರ, ಮುಕ್ತಾರ್ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವಾಖಾವರ, ಮಹ್ಮದ್ಜಾಫರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-22-1758471122