‘₹220 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ’

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲು ತುಂಬಿಸಲು ವರದಾ ನದಿ ನೀರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ₹220 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೂಸನೂರು, ನರೇಗಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹3.30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 260, ಕಲಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 135, ಮುಳಥಳ್ಳಿಯ 120, ತಾವರಗೊಪ್ಪದ 60, ವೀರಾಪುರದ 40, ವಾಸನದ 23, ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲಾಳದ 13, ಕನ್ನೇಶ್ವರದ 11, ಹೇರೂರಿನ 9 ಹಾಗೂ ಕೂಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ 5 ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 52 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಟಾಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜು ಗೊರಣ್ಣನವರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಾಗಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>