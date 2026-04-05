ಹಾಳಾದ ಹಾನಗಲ್‌–ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ

ಹಾನಗಲ್: ಹಾನಗಲ್ನಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳು ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಹಾನಗಲ್– ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡು ಸುಗಮ ಸಂಚರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಡಾಂಬರೀಕಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ಸೂಚನಆ ಫಲಕಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತ್ತು. ಇಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗೆದು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಘಾತಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ಹೀಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಗ್ಗು, ಉಬ್ಬುಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಫಜೀತಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನುಣುಪಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧುತ್ತೆಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬರುವ ತಗ್ಗು, ಉಬ್ಬು ತಪ್ಪಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

'ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ತಗ್ಗು, ಉಬ್ಬು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ