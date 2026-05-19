ಹಾನಗಲ್ | ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ರಚನೆ: ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಹಾನಗಲ್: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಶುರಾಮ ಮುನಿಯಣ್ಣನವರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಡುಮ್ಮಣ್ಣನವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ತಳವಾರ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಖಾ ಕರಿಭೀಮಣ್ಣನವರ, ಪ್ರಕಾಶ ಯಳ್ಳೂರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅರಳೇಶ್ವರ, ರವಿ ಓಲೇಕಾರ, ಸುರೇಶ ಅರಳೇಶ್ವರ, ಬಸಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, ವಸಂತಪ್ಪ ವೆಂಕಟಪುರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಡಗರವಳ್ಳಿ, ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಫಕ್ಕೀರಮ್ಮ ಮುಂಡರಗಿ, ನಾಗರಾಜ ಓಲೇಕಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೆಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಓಲೇಕಾರ, ರಾಮಣ್ಣ ಓಲೇಕಾರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಲಜ್ಜನವರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-22-837208839