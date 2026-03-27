ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು

ಹಾನಗಲ್: ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಲೀಜು ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು.

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ, ಗರಡಿಮನೆ ಕ್ರಾಸ್, ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಠಿಸಿತ್ತು. ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪುರಸಭೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ನೀರು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಅವು ಚರಂಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಏಳನೀರು ಬಿರುಡೆಗಳು ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ತೋರಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕಿ ಮಧುಮತಿ ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ