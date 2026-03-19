ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕ: ಮಾನೆ

ಹಾನಗಲ್: ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರಿತು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಸಮ್ಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು. ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಗಣ್ಯರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಗಡಿ, ವಿನಾಯಕ ಕಮಾಟಿ, ವಿಶ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕೋಟೇಶ ಪೂಜಾರ, ಪಾಂಡು ಪೂಜಾರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬುಡ್ಡೇರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಮಾಲತೇಶ ಪೂಜಾರ, ಶಿವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಸುಭಾಷ್ ಚೌಟೇರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-22-879403401