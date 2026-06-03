‘ಕಾಯಕವೇ ವಚನಗಳ ಮೂಲ ಆಶಯ’

<p>ಹಾನಗಲ್: ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಮೂಲ ಆಶಯ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ಐ.ಮಳೆಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಶರಣ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣರು ನಡೆಯನ್ನು ನುಡಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಪ್ರವೀಣ ಬ್ಯಾತನಾಳ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಗರ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ದಾಸರ ಮಾತನಾಡಿ, ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ರಾಮಣ್ಣ ಸುಗಂಧಿ, ಗಣ್ಯರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರ ಬೂದನಾಳ, ಸುಮಂಗಲಾ ಕಟ್ಟಿಮಠ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುವರ್ಣ ಹಿರೇಗೌಡರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಭಾಸ ಹೊಸಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರವಿಬಾಬು ಪೂಜಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-22-1772095450</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>