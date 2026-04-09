ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ರಸ್ತೆ: ದೂಳು ನಿತ್ಯ ಗೋಳು

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದರ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ದೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಂಜಿನ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು, ದೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದೂಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವ ಹಿಂಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ, ನೆಲ ಒಣಗಿದರೆ ದೂಳುಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂಳು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಆಗಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಹನುಮನಕೊಪ್ಪ, ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ರಿಕೊಪ್ಪ, ಸಮ್ಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ದೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಚಹರೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸೊಗಡು, ಈಗ ತಿಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾನಗಲ್ ಭಾಗದಿಂದ ಶಿರಸಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ನೂರಾರು ಜನರು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಅವರೆಲ್ಲರ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿರಸಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯದ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವಿರಳವಾಗಿದೆ.

ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ಅಪಘಾತದ ಆತಂಕವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ವಾಹನಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಚಕ್ರಗಳು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.

'ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹನುಮನಕೊಪ್ಪದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.

'ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು ಹೋಟೆಲ್ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೂಳಿನಿಂದ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ ದೂಳಿನಿಂದ ಚರ್