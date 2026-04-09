ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಹಾನಗಲ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಏ.18ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 6 ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ₹50 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹25 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ₹10 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 ಹಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹25 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹10 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ₹5 ಸಾವಿರ. 2 ಹಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹20 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹10 ಸಾವಿರ. ಹಾಲುಹಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಥಮ, ₹5 ಸಾವಿರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಣಿಕಂಠ ಪವಾಡಿ (9632040413) ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಪವಾಡಿ (9964955884) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಂಘಟಕ ದಾನಪ್ಪ ಗಂಟೇರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-22-653998090