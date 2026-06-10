ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ

<p>ಹಾನಗಲ್: ಇಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಸ್ತ್ರದ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ನವೀನ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಗುರು– ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿನ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೀನ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ನಯನಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನವೀನ್, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಗನಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸ್ತ್ರದ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನವೀನ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ನವೀನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-22-1154384541</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>