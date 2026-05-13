ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು

<p>ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಈಟಗಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಚಿನ್ ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾತನಾಳ (12) ಮತ್ತು ಸೃಜನ್ ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾತನಾಳ (10) ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮ್ಮಸಗಿ ಸಮೀಪದ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು.</p>.<p>ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಳುಗಿ ಸಾವು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಧರ್ಮಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಫೈಜಾನ್ (20) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಫೈಜಾನ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮ್ಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯಕ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀರು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲಕರು ತಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾ ಜಲಾಯಶದ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-22-1946140633</p>