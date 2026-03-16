ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಸಮೀಪದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ರೈತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 35 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 13 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡುವ ರೈತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಈಗ ಈ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.

'ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಸಿಗಳು ಅರ್ದದಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ₹ 4 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಮುತ್ತಣ್ಣ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಲಾದ ತಗ್ಗು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.