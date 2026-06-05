ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ‘ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್’ ನಾಟಕ

<p>ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಸಿ.ಎಂ.ಉದಾಸಿ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ‘ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಯುವ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಳಗನ್ನಡದ ಸ್ಪಷ್ಟೋಚ್ಛಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷತಾ ಮಡದ ಅವರ ಏಕಲವ್ಯನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಕಾಸಂಬಿ, ಸಿದ್ದು ಕೊಂಡೋಜಿ (ಏಕಲವ್ಯ), ಜಮೀರ ಪಠಾಣ (ಅರ್ಜುನ), ಭರತ್ ಹಾವಣಗಿ (ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ), ಆತ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಗೊರವರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ, ಜಲಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಭರತ ರೊಟ್ಟಿ, ಉದಯ ಬಡೆಮ್ಮಿ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಂದು ರಕ್ಷದಿ, ರವಿ ಅಥರ್ವ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅದಿಮ್ ಅವರ ತಬಲಾ ಸಾಥ್, ಹರೀಶ ಗುರಪ್ಪನವರ ಅವರ ಬೆಳಕು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಮೀರ್ ಪಠಾಣ ಅವರ ಪ್ರಸಾದನ ಇತ್ತು .</p>.<p>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಾರುತಿ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ, ಎಂ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರಭು ಗುರಪ್ಪನವರ. ಶೇಖರ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಟ್ಟಿಯವರ, ನರಸಿಂಹ ಕೋಮಾರ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ, ನಾಗರಾಜ ಧಾರೇಶ್ವರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-22-1392975313</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>