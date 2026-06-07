ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಹಾನಗಲ್: ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮೀಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಜುಮನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಹಾನಗಲ್ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಜೀರ್ಸಾಬ್ ಸವಣೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮೀಟಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮಾಯಕರ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಹತ್ಯೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮೀಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಸೀರ್ ಅರಾಫತ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಕಮೀಟಿಯ ಎಂ.ಎನ್.ನೆಗಳೂರ ಮಾತನಾಡಿ ದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮೀಟಿಯ ಮೆಹಬೂಬಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಶಫಿವುಲ್ಲಾ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಮಹ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಭಷೀರ್ ನಾಲಬಂದ್, ಮರ್ಧಾನ್ಅಲಿ ಅರಿಶಿಣಗುಪ್ಪಿ, ಗಫಾರಸಾಬ್ ಮಾಳಾಪೂರ, ನಿಸಾರ್ಅಹ್ಮದ್ ಗೌಂಡಿ, ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ರೆಹಮಾನ್ ನರೇಗಲ್, ಅರ್ಪೋಜ್ಅಹ್ಮದ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ, ಖುರ್ಷಿದ್ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ನಿಸಾರ್ಅಹ್ಮದ್ ಪಾನವಾಲೆ, ನವೀದ್ ಯಾವಗಲ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಸೌದಾಗರ್, ಮುನೀರ್ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಳಾ, ಹುಸೇನ್ಮಿಯಾ ಸುರಳೇಶ್ವರ, ಸಲೀಂ ಸಮನಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮೀಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಠ್ಠಲ ಚೌಗಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-22-1739862297</p>