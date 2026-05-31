ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹಾನಗಲ್: ಗೋಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ದೂರುಗಳು ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7.30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲಿನ ದೂರನ್ನಾಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿತನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವ ಪೊಲೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಏಕೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ವಿ.ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಹಿಂದೂ ಧ್ವಜ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾಲತೇಶ ಸೊಪ್ಪಿನ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾನಗಲ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ದೂರುಗಳ ಅನ್ವಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳಧಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಸಿಪಿಐ ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಬಂಕಾಪುರ ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಾಟೀಲ, ಮನೋಜ ಕಲಾಲ, ಪವನ ಜಾಬಿನ, ರವಿಚಂದ್ರ ಪುರೋಹಿತ, ಆನಂದ ಗಾಜಿಪುರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ನಾಗರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲತೇಶ ಸೊಪ್ಪಿನ, ಗಿರೀಶ ಕರಿದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ, ಬಸವರಾಜ ಮಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಚಿನ ರಾಮಣ್ಣನವರ, ರಾಮು ಯಳ್ಳೂರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಚಾಕಾಪೂರ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು 6 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಿಂದು ಸಮುದಾಯದವರು 7 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-22-2018915133</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>