‘ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂಲ ಆದಾಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಶಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾನೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಾದ ಕೋಟೇಶಪ್ಪ ಖಂಡೋಜಿ, ಭರಮಗೌಡ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಮಹ್ಮದ್ಹನೀಪ್ಸಾಬ್ ನರೇಗಲ್, ಗೌಸ್ಮೊದೀನಸಾಬ್ ಉಪ್ಪುಣಸಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಸಾಬ್ ಹಲಸೂರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಇಮಾಮಹುಸೇನ್ ಹಲಸೂರ, ಮಹ್ಮದ್ರಫೀಕ್ ಉಪ್ಪುಣಸಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಡದ, ನೌಶಾದ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶರೀಫ್ಸಾಬ್ ಹಲಸೂರ, ಮಾರುತಿ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸವಣೂರ, ಅಶೋಕ ಮೋರೆ, ಕರಬಸಯ್ಯ ಸವಣೂರ, ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಸವಣೂರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಾಡದ, ಹಜರತ್ಅಲಿ ನರೇಗಲ್, ಖಾದರಸಾಬ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಖಲಂದರಸಾಬ ನರೇಗಲ್, ಮುಸ್ತಾಕಅಹ್ಮದ್ ನರೇಗಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>