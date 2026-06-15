ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ

<p>ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 68 ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಾವಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಕ್ಷಾತೀತ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜನನಾಯಕ ದಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಲಾ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, 4 ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 34 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-22-551015609</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>