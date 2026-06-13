<p>ಹಾನಗಲ್: ಹಾನಗಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮವರು’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜನಜಾಗೃತಿ ವಿಡಿಯೊ ವಿರುದ್ಧ ಹಾನಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮಧು ಆರ್. ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮವರ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ವಕೀಲ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ, ‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜನಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ, ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೂಗು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾದರೆ, ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಬಹುದೆಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ದೂರು ಕೊಡಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹಾನಗಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೂಗು. ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕತ್ವ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಹಿರಿತನವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಶಾಸಕ ಮಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಅದು ಹಾನಗಲ್ ನಾಗರಿಕರದ್ದು. ಸ್ಥಳೀಯರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ; ‘ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮವರು’ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಗಲ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ಈಗ ಏಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಾ? ಯಾರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ‘ಹೊರಗಿನವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ’ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡ ವಾಸಣ್ಣ ಮೂಡಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಚಾಕಾಪುರ, ಡಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ (ಹಾಳೂರ), ಮಾಲತೇಶ ಗಂಟೇರ, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಿಕೊಪ್ಪ, ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಗೂರಮಠ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-22-63717439</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>