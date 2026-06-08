<p>ಹಾನಗಲ್: ಇಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಸರ್ಗ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಸಾದ ನೇತ್ರಾಲಯದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನೇತ್ರ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 115 ಜನರು ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಈ ಪೈಕಿ 40 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ ನೇತ್ರಾಲಯದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಾಗರ, ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಸುಷ್ಮಾ, ಭೂಮಿಕಾ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿಗ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಠ್ಠಲ ಚೌಗಲಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಐಡಿಎಆರ್ವೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪರಿಮಳ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಿಸರ್ಗ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಬಾಬು ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಸಾರ್ ಪಾನವಾಲೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಹೂಗಾರ, ಬಸವರಾಜ ಗಾಳಪೂಜಿ, ನಾಗರಾಜ ಚನ್ನೂರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ, ವಿದ್ಯಾ ಗಿರೇಗೊಂಡರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಟೇಕರ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಎಫ್.ಕಿತ್ತೂರ, ಗಣ್ಯರಾದ ಪಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಕೆ.ಎಲ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-22-2050194425</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>