ಹಾನಗಲ್‌ ಪುರಸಭೆ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ: ₹3.50 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜು ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಹಾನಗಲ್:</p>.<p><strong>ಹಾನಗಲ್</strong> ಪುರಸಭೆಗೆ ₹ 32 ಲಕ್ಷದ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಸವಣೂರ ಎ.ಸಿ ಶುಭಂ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ ವೈ.ಕೆ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ ನಾಗನೂರ, ಲೆಕ್ಕಿಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಣಗಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ವಂತ ಮೂಲದಿಂದ ₹3.50 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ನೀರು ಕರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಪುರಸಭೆ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲದಿಂದ ಆಧಾಯ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳಿಂದ ₹ 25 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ 2, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ, ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ, 16ನೇ ಹಣಕಾಸು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೂಡಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. <br /> ಜಮೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖರ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ₹ 8 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಈಜುಕೊಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು, ಪುರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.