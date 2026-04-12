ಅರಣ್ಯ–ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನ

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್–ಶಿರಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕು ಹಲವು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿವೆ. 'ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವೇಕೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು–ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ನಾನಾ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಇನ್ಫಾಸ್ಟ್ರಕ್ಷರ್ ಕಂಪನಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೇನು ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ತಡವಾಗಲಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ರಸ್ತೆಯೂ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೂ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಡಿ, ಮರಳು, ಡಾಂಬರ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಪ್ಪರ್, ಲಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿ ತನಕ ರಸ್ತೆಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. 10 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮರಗಳ ಕತ್ತರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಫ್.ಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದವು.

'2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ಶಿರಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವು: ಹಾನಗಲ್ –ಶಿರಸಿ ರಸ್ತ