ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ; ಉಪಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮೊರೆ

<p>ಹಾನಗಲ್: ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸದೇ ಜನರ ಹಿಡಿಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಳ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರಮಾಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿ ನಿಲೇಕಣಿ ತನಕದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಷರ್ ಕಂಪನಿಯು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿಯ ಚಿಪಗಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ; ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ’ ಎಂದು ಕುಮಟಾದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಗಣೇಶ ಹರಿಕಾರ ಹೇಳಿದರು</p>.<p>‘ಹಾನಗಲ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಹಾನಗಲ್ನ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೈಲಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ– ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಉಬ್ಬು, ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಶಿರಸಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>‘ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬ’</strong></p><p>‘ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮ್ಮಾಪುರ ಇನ್ಫಾಸ್ಟ್ರಕ್ಷರ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p><p><strong>ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ</strong></p><p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಹಾವೇರಿ–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಸರಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓದುಗರು ಸಹ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448470141</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>