ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ

ಹಾನಗಲ್: 'ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂಧಾಗಿ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ದೂಳುಮಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಅಧ್ವಾನದಿಂದ ಹಾನಗಲ್–ಹಾವೇರಿ ಭಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕಡಲ ಕೀನಾರೆಯ ತಾಣ ಸವಿಯುವ ಪ್ರವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಿ ಅವಲಂಬಿತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಾನಗಲ್ ಭಾಗದಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅರಿವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಶಿರಶಿ ಜಾತ್ರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆಯೇ ರಹದಾರಿ. ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನಡೆ: ಗೋಕರ್ಣ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಇಡಗುಂಜಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಈಗೀಗ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿರಸಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶಿರಶಿಯತ್ತ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇತ್ತ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾನಗಲ್ ವಕೀಲ ರವಿಬಾಬು ಪೂಜಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿರಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಗಲ್, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ, ಬಂಕಾಪೂರ, ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂರ, ಮಕರವಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಯತ್ಥೆಚ್ಚವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

'ಶಿರಸಿ, ಬನವಾಸಿ, ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಹಿಡಿತ ಇದೆ. ಈಗೀಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು, ತರಕಾರಿ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪ