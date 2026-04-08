ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನರಕಯಾತನೆ

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಜನರು ನಿತ್ಯವೂ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾನಗಲ್–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನರಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿವರೆಗಿನ 44 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.

ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲವೆಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತನಕ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 38 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 6 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 2021–22ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಮ್ಮಾಪುರ ಇನ್ಫಾಸ್ಟ್ರಕ್ಷರ್ ಕಂಪನಿಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕುಮಟಾ ಬಳಿಯ ಬೇಲಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎನ್ಎಚ್–4 ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಶಿರಸಿ ತನಕ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಹನುಮನಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿರಸಿವರೆಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಶಿರಸಿ ನೀಲೆಕಣಿ ತನಕದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ₹ 174 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಎನ್ಎಚ್–776ಇ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಶಿರಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

'ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಿರುವುದು ಕಾರಣ' ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು