ಹಾನಗಲ್‌ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p><em>ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ</em></p>.<p>ಹಾನಗಲ್: ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸು ವುದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜಲಮೂಲ ಬೃಹತ್ ಆನಿಕೆರೆ ಈಗಲೂ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ನೀರು ಸರಬ ರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರತಿಯಂತೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. 7 ರಿಂದ 8 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು, ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಗತ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನಿಶ್ಚತೆ ಕಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಕೈಕೊಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದ ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ ವೈ.ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಟ್, ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸರತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟರ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಳಕೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕೈಗೂಡುವವರೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಗಳು ಕಟ್ ಆದಾಗ, ಟಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಾನಗಲ್ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಎ.ಎಸ್.ಮರಿಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನ ಬವಣೆಯಿಂದ ಜನರು ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಧರ್ಮಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೂ ಆನಿಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮವಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಗರೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನಿಕೆರೆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಯಂತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಎಂಜನಿಯರ್ ನಾಗರಾಜ ಮಿರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-22-1100006453</p>