ಹಾವೇರಿ | ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ :13 ಎಮ್ಮೆ, 4 ಕರು ಸಜೀವ ದಹನ

**ಹಾವೇರಿ**: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಮೇವಿನ ಬಣವೆ ಹಾಗೂ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು 13 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಕರುಗಳು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದೆ.

'ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಜಾಡರ ಎಂಬುವವರು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗುತ್ತಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು, ಕೃಷಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ, ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜೋಳದ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಣವೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ. ಅದರ ತಂತಿಗಳು ಬಣವೆ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಣವೆಗೆ ತಗುಲಿ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿತ್ತು. ನಂತರ, ಬಣವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಗಾದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈತ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ರೈತ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸುಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

## ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಆಗ್ರಹ

'ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಜಾಡರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರುಗಳು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.