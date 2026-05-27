ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು; ಕೃತಕ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಯತ್ನ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೀಜಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3.28 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 25ರವರೆಗೆ 82,598 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 41,517 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 41,070 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಳಿದಿದೆ.

'ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಎಪಿ ಬದಲು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಯವರು ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೈತರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಲಿಂಕ್ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, 'ಡಿಎಪಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಅಂಗಡಿಯವರು, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಂಗಡಿಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ: ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ರೈತರು ನಿಗದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಯೂರಿಯಾ ಕೊ