‘ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನೆ’

ಹಾವೇರಿ: 'ಕಿರಿದಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಂದ ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು' ಎಂದು ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೋಭಾತಾಯಿ ಮಾಗಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಬಸವ ಬಳಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀನ ದುರ್ಬಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ಶರಣರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಬಳಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಜಿ ಯಳಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ' ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಶರಣೆ ದಾನಮ್ಮದೇವಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಎನ್.ಬಿ. ಕಾಳೆ ಅವರು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಸಹೋದರಿಯರು ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಕಡೆಕೊಪ್ಪ, ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಪಂಪಣ್ಣವರ, ಶಿವಯೋಗಿ ಬೆನ್ನೂರ, ಅರ್ಚಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮುದ್ದಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಗಡಾಳ, ಮಾಲತೇಶ ಕರಿಮಣ್ಣನವರ, ಕೆ.ಎಂ. ಬಿಜಾಪುರ, ಶಿವಾನಂದ ಹೊಸಮನಿ, ಶಿವಾನಂದ ಅಂಗಡಿ, ಕಾವ್ಯ ಅಂಗಡಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಳಮಲ್ಲಿ, ಚಂಬಕ್ಕ ಎರೇಸೀಮೆ, ನೇತ್ರಾ ಪಾಟೀಲ, ಕಮಲಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳರ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಯೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.