ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ: ಕುರಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಹಾವೇರಿ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಜಾನುವಾರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕುರಿ– ಮೇಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂಡುಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ನಗರದ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾನುವಾರು ಸಂತೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ ಮಾರಾಟ– ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರು, ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಕುರುಬರು ಹಾಗೂ ಇತರರು, ತಾವು ಸಾಕಿದ್ದ ಕುರಿ–ಮೇಕೆ–ಟಗರುಗಳನ್ನು ಸಂತೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಜನರು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನು, ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ಅದುಮಿ ಕುರಿ– ಟಗರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುರಿ–ಮೇಕೆ–ಟಗರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದರ ಶುರುವಾಯಿತು. 6 ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕುರಿ–ಟಗರು–ಮೇಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಗರಿಷ್ಠ ₹ 2.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೆಲ ಕುರಿ–ಮೇಕೆ–ಟಗರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು.

'ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮೇಕೆ– ಕುರಿ ಸಾಕುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಖರೀದಿದಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸವಣೂರಿನ ಕುರಿಗಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದರು.

ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇಕ್ಬಾಲ್, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದು ಟಗರು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ ಎರಡು ಟಗರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ ಟಗರು–ಮೇಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರ