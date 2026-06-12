ಬೂದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ

<p>ಹಾವೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಗುರುಕುಲ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13 ಹಾಗೂ 14ರಂದು ‘ಲಕ್ಷ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಲಕ್ಷ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 13ರಂದು ಗೋ ಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, 33 ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಶಂಕರಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಗಿರೀಶ ಶರ್ಮ, ಸುರೇಶ ಕಂಠಾಳೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಶಿವಪೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 33 ಹಾಡುಗಳು, ನಂತರ ದುರ್ಗಾದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>14ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ದೇವತಾಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ, 33 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಂಶ ಭೂಷಣರು, ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿಯ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಗಡಿಯ ಗುರುಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆನಂದವನದ ಗುರುದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಂಕರಭಟ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ ಭಟ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಪವನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇಸಾಯಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ನೆಹರು ಓಲೆಕಾರ, ಮೋಹನರಾವ್ ಎಂ.ವಿ., ವೀರೇಶ್ ಜಾಲವಾಡಗಿ, ಸತೀಶ್ ಜ್ಯೋತಿಬಣ್ಣದ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-22-705151455</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>