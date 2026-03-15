ಹಾವೇರಿ: ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು; ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೊಂಡದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕ ಮುಸ್ತಫಾರಜಾ ಮಹ್ಮದಶಫೀಸಾಬ್ ಹಂಚಿನಮನಿ (16) ಎಂಬಾತ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 'ನಗರಸಭೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

'ಶಿವಾಜಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ, ನಗರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈಜಲು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಸ್ತಫಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರು ಚೀರಾಡುತ್ತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮುಸ್ತಫಾನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ತಫಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ: 'ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗುರುಭವನ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಜಲು ಹೋದಾಗ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮುಸ್ತಫಾ ಆಯತಪ್ಪಿ ಹೊಂಡದೊಳಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ' ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದರು.

'ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೊಂಡವನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಂಡದ ಬಳಿ ಓಡಾಡಲು ಭಯವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

₹ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಜುಮನ್–ಎ–ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

'ನಗರಸಭೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ನೀರಲಗಿ, 'ಹೊಂಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕವೇ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು.