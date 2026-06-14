<p>ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್’ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಬಾಲಕ ರೇವಂತ ಉಜನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೇವಂತ ತನ್ನ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ರೇವಂತ ಅವರ ತಂದೆ ರಘು, ಆಟೊ ಚಾಲಕ. ತಾಯಿ ರೇಖಾ ಗೃಹಿಣಿ. ಬಾಲಕ ರೇವಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ₹ 5 ಸಾವಿರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ ಶನಿವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಎಂಡಿಎಚ್ ಶಾಲೆಯೂ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕರಾಟೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ, ಮನೀಷಾ ಎಂ. ಕಬ್ಬೂರ, ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ವಿ.ಜೆ., ದಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರ, ಪ್ರಕಾಶ ಉಜನಿಕೊಪ್ಪ, ಸಲೀಂ ಪಟವೇಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-22-1892104076</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>