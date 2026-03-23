ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸುಲಿಗೆ: ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ

ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಸುಲಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಜನರು, ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರುಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜನರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿಸಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಮೀಪದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 24 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದರವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹ 24 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಹಾಗೂ 8 ಗಂಟೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 24 ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾ ರನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ವಾಕರಸಾಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ₹ 4, ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ₹6, 24 ಗಂಟೆಗೆ ₹10 ಹಾಗೂ 24 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ₹20 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಗಂಟೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ₹ 24 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

'ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾ. 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸು