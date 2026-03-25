ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಳೆ

<p><em>ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ</em></p>.<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಟುರು ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಶಿಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ (5,531 ಮಾದರಿ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ವಿಂಟಲ್, 2ನೇ ವರ್ಷ 12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳೆ ಇನ್ನಿತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಮಳೆಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹25 ಸಾವಿರದಂತೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರೂ ಇನ್ನಾದರೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಯಲು ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಜು ನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಸಾ ಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕದ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಳಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿ ನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಗ ಬಾರ ದಂತೆ ತಡೆ ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಮೇಲಗಿರಿ</p>.<p>‘ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಫಸಲು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 90 ಸಾವಿರ ಮಾರಬೇಕಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾ ಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೋಗಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತೂರ–ಬೆಂತೂರಿನ ರೈತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-22-1576568928</p>