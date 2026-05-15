ಬ್ಯಾಡಗಿ: ನೇತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 73 ಜನ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ನೇಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿನ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 104 ಜನರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ 12 ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ, 73 ಜನರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ಸಹಾಐಕ ಗವರ್ನರ್ ಮಂಜುನಾಫ ಉಪ್ಪಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 45, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 28 ಜನರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೋಟರಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನಿಲಕುಮಾರ, ಕಿರಣ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ನೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಕ ರಿಷಿಕೇಶ, ಪೂಜಾ, ಸುನಿಲ, ರವಿಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-22-210758060</p>